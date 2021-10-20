Masrawy logo white

وزير خارجية تونس يشارك في مؤتمر دولي حول استقرار ليبيا غدا

06:46 م الأربعاء 20 أكتوبر 2021
وزير خارجية تونس يشارك في مؤتمر دولي حول استقرار ليبيا غدا

عثمان الجرندي

تونس - (أ ش أ):

كلف الرئيس التونسي قيس سعيد وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي بزيارة ليبيا للمشاركة في المؤتمر الوزاري الدولي حول "مبادرة استقرار ليبيا" والمقرر أن ينعقد في طرابلس غدا (الخميس).

وستكون مشاركة الوزير في هذا المؤتمر مناسبة هامة لنقل رسالة دعم ومساندة من رئيس الجمهورية إلى القيادة الليبية والتأكيد مجددا على وقوف تونس الدائم إلى جانب الشعب الليبي ودعم جهوده ومساعيه إلى استكمال مساره السياسي لتحقيق طموحاته المتمثلة في تأسيس دولة ديمقراطية مستقرة ومزدهرة تعيش في كنف الأمن ووحدة وسلامة أراضيها، وبما يتيح إطلاق برنامجها لعودة الحياة والتفرغ إلى إعادة البناء والإعمار.

كما ستكون هذه المشاركة فرصة لإجراء الجرندي لقاءات مع نظرائه بالعديد من الدول الشقيقة والصديقة لتناول بحث عدد من المسائل الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

هذا المحتوى من

عثمان الجرندي وزير خارجية تونس ليبيا مؤتمر دولي

الخبر التالى:

مقاتلتان تركيتان تحلقان فوق جزر يونانية وسط توترات إقليمية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
868

إصابات اليوم

43

وفيات اليوم

711

متعافون اليوم

320207

إجمالي الإصابات

18058

إجمالي الوفيات

270193

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. خارج من السجن.. تفاصيل محاولة شخص تحطيم كباش ميدان التحرير

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا