وزير خارجية تونس يشارك في مؤتمر دولي حول استقرار ليبيا غدا

تونس - (أ ش أ):

كلف الرئيس التونسي قيس سعيد وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي بزيارة ليبيا للمشاركة في المؤتمر الوزاري الدولي حول "مبادرة استقرار ليبيا" والمقرر أن ينعقد في طرابلس غدا (الخميس).

وستكون مشاركة الوزير في هذا المؤتمر مناسبة هامة لنقل رسالة دعم ومساندة من رئيس الجمهورية إلى القيادة الليبية والتأكيد مجددا على وقوف تونس الدائم إلى جانب الشعب الليبي ودعم جهوده ومساعيه إلى استكمال مساره السياسي لتحقيق طموحاته المتمثلة في تأسيس دولة ديمقراطية مستقرة ومزدهرة تعيش في كنف الأمن ووحدة وسلامة أراضيها، وبما يتيح إطلاق برنامجها لعودة الحياة والتفرغ إلى إعادة البناء والإعمار.

كما ستكون هذه المشاركة فرصة لإجراء الجرندي لقاءات مع نظرائه بالعديد من الدول الشقيقة والصديقة لتناول بحث عدد من المسائل الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.