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التحالف: مقتل 82 إرهابيا وتدمير11آلية عسكرية فى 26 عملية ضد الحوثيين باليمن

05:41 م الأربعاء 20 أكتوبر 2021
التحالف: مقتل 82 إرهابيا وتدمير11آلية عسكرية فى 26 عملية ضد الحوثيين باليمن

مقتل 82 إرهابيا وتدمير11آلية عسكرية

الرياض - (د ب أ):

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اليوم الأربعاء تنفيذ 26 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا الحوثية في الجوبة والكسارة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكر التحالف في بيان له، أن"عمليات الاستهداف شملت تدمير (11) من الآليات العسكرية ومقتل أكثر من (82) عنصرا إرهابيا" وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، في وقت سابق اليوم، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه جازان (جنوب غرب) المملكة.

وتتكرر الهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثي باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مفخخة من دون طيار، باتجاه الأراضي السعودية، رغم الدعوات العربية والدولية للالتزام بوقف إطلاق النار.

العمليات العسكرية الحرب اليمنية التحالف العربي الحوثيين الآليات العسكرية

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