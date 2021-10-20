جبهة تحرير تيجراي: الحكومة الإثيوبية تستهدف المناطق السكنية

أديس أبابا - (أ ش أ):

اتهم المتحدث جبهة تحرير تيجراي، جيتاشيو رضا، اليوم الأربعاء، الحكومة الإثيوبية بشن غارات جوية جديدة على عاصمة إقليم تيجراي " ميكلي " وأسفرت عن إصابات بين المدنيين إلى جانب خسائر مادية كبيرة.

وأوضح رضا، في تغريدة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "إن قوات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الجوية استهدفت مجددا مناطق سكنية في ميكلي وخلّفت إصابات بين المدنيين وأضرار بالممتلكات".

وأضاف أن " رد آبي أحمد تجاه خسائر قواته في المعارك الدائرة، هو استهداف المدنيين على بعد مئات الكيلومترات من ساحة المعركة".