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نجاح تجربة زراعة كلية خنزير في جسد بشري

04:26 م الأربعاء 20 أكتوبر 2021
نجاح تجربة زراعة كلية خنزير في جسد بشري

عملية جراحية

(بي بي سي):

نجح فريق من الجراحين في نيويورك في تجربة نقل كلية خنزير إلى إنسان دون أن يرفضها الجهاز المناعي للمتلقي على الفور.

ولإجراء التجربة استخدم الجراحون خنزيرًا تم تعديل جيناته وراثيًا لإزالة جزيء يؤدي إلى رفض الجسم البشري المبكر لكلية الخنزير.

وتم ربط الكلى لمدة ثلاثة أيام بالأوعية الدموية لمريض ميت دماغياً ظهرت عليه علامات ضعف الكلى. وأظهرت نتائج الاختبار أن وظيفتها بدت طبيعية ، وتنتج الكمية المتوقعة من البول.

ويقول العلماء إن الاختراق قد يؤدي في المستقبل إلى إمداد المرضى ذوي الحالات الخطيرة بأعضاء جديدة.

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