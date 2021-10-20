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وسط أنباء عن غارة جوية.. حكومة إثيوبيا تؤكد قصفها أهدافًا في تيجراي

01:29 م الأربعاء 20 أكتوبر 2021
وسط أنباء عن غارة جوية.. حكومة إثيوبيا تؤكد قصفها أهدافًا في تيجراي

إثيوبيا

(وكالات)

أكدت الحكومة الإثيوبية، اليوم الأربعاء، شن غارات جوية على إقليم تيجراي شمال البلاد.

وذكر فريق تقصي الحقائق التابع للحكومة الإثيوبية على حسابه في "تويتر" أن "الغارات الجديدة استهدفت منشآت استخدمتها الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي المتمردة لإنتاج الأسلحة وإصلاح المعدات العسكرية"، مضيفا أن "العمليات المركزة استهدفت مخابئ غير قانونية للأسلحة والمعدات العسكرية الثقيلة في مواقع محددة".

ويأتي ذلك على خلفية تقارير أوردتها وسائل إعلام محلية ودولية عن جولة جديدة من القصف الجوي استهدفت مركز إقليم تيجراي، مدينة مقلي، للمرة الثانية من مطلع الأسبوع الجاري، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الغارات الجوية أسفرت عن سقوط ضحايا.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن أحد السكان المحليين تأكيده أن القصف الذي كان كثيفا دمر على وجه الخصوص موقعا صناعيا.

وبثّ تلفزيون Tigrai Television التابع للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، عمود دخان قيل إنه يتصاعد فوق الموقع الذي تعرض للقصف اليوم.

وكانت الحكومة الإثيوبية نفت ما أوردته وسائل إعلام محلية ودولية ومنظمات إغاثية من تقارير عن شنها ضربات جوية على مقلي الاثنين الماضي، بينما ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن هذا القصف أودى بأرواح ثلاثة أطفال على الأقل.

وتعكس هذه الغارات تصعيدا للنزاع الذي اندلع قبل نحو عام بين الحكومة الإثيوبية المركزية و"الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" التي تحكم الإقليم المضطرب.

وتحدثت تقارير إعلامية في الأسبوعين الأخيرين عن بوادر هجوم جديد من قبل حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد على تيجراي.

إثيوبيا غارة جوية تيجراي القصف الجوي الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي

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