المرصد السوري: مقتل 4 مسلحين موالين للحكومة جراء انفجار بمستودع ذخيرة

القاهرة - (د ب أ)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل أربعة مسلحين موالين للحكومة السورية وإصابة أكثر من سبعة آخرين جراء انفجار وقع بمستودع ذخيرة اليوم الأربعاء.

ونقل المرصد عن مصادره أن الانفجار العنيف ناجم عن انفجار ضمن مستودع للذخيرة تابع للمسلحين الموالين للنظام قرب المدخل الجنوبي لحماة، على طريق حمص-حماة.

وأضاف أنه لم تتضح على الفور طبيعة الانفجار.