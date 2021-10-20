Masrawy logo white

المرصد السوري: مقتل 4 مسلحين موالين للحكومة جراء انفجار بمستودع ذخيرة

01:24 م الأربعاء 20 أكتوبر 2021
المرصد السوري: مقتل 4 مسلحين موالين للحكومة جراء انفجار بمستودع ذخيرة

المرصد السوري

القاهرة - (د ب أ)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل أربعة مسلحين موالين للحكومة السورية وإصابة أكثر من سبعة آخرين جراء انفجار وقع بمستودع ذخيرة اليوم الأربعاء.

ونقل المرصد عن مصادره أن الانفجار العنيف ناجم عن انفجار ضمن مستودع للذخيرة تابع للمسلحين الموالين للنظام قرب المدخل الجنوبي لحماة، على طريق حمص-حماة.

وأضاف أنه لم تتضح على الفور طبيعة الانفجار.

المرصد السوري مقتل مسلحين سوريا انفجار بمستودع ذخيرة

الخبر التالى:

وسط أنباء عن غارة جوية.. حكومة إثيوبيا تؤكد قصفها أهدافًا في تيجراي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
868

إصابات اليوم

43

وفيات اليوم

711

متعافون اليوم

320207

إجمالي الإصابات

18058

إجمالي الوفيات

270193

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا