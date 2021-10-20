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مباحثات موريتانية أمريكية حول الأمن في منطقة الساحل

01:11 م الأربعاء 20 أكتوبر 2021
مباحثات موريتانية أمريكية حول الأمن في منطقة الساحل

وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد

نواكشوط - (د ب أ):

أجرى وزير الخارجية الموريتانية اسماعيل ولد الشيخ أحمد اليوم الأربعاء في نواكشوط مباحثات مع النائب الأول لمستشار الأمن القومي بالولايات المتحدة الأمريكية جوناتان فايتر تناولت الأمن الإقليمي ومحاربة الإرهاب في منطقة الساحل الافريقي.

وأوضح مصدر رسمي موريتاني أن الجانبين بحثا كذلك علاقات الصداقة والتعاون التي وصفت بـ "المتميزة" بين واشنطن ونواكشوط والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتناول المسؤولان تحديات الأمن والتنمية في منطقة الساحل.

ووصل نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي في وقت سابق لموريتانيا في إحدى محطات جولة أفريقية ستقوده إلى نيجيريا وغينيا الاستوائية.

وتعتبر موريتانيا عضوا مؤسسا لمجموعة دول الساحل الأفريقي إلى جانب تشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو ، وتواجه هذه المنطقة تحديات كبيرة أبرزها انعدام الأمن جراء نشاطات الجماعات الإرهابية وضعف التنمية .

اسماعيل ولد الشيخ أحمد وزير الخارجية الموريتانية موريتانيا الولايات المتحدة

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