الدفاعات السعودية تدمر باليستيا أطلقه الحوثيون صوب جازان

الرياض - (د ب أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، اليوم الأربعاء، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه جازان جنوب غربي المملكة.

وتتكرر الهجمات التي يشنها الحوثيون باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مفخخة من دون طيار، باتجاه الأراضي السعودية، رغم الدعوات العربية والدولية للالتزام بوقف إطلاق النار.

وكان التحالف أعلن الأحد الماضي أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين مفخختين، أطلقتهما الميليشيات الحوثية باتجاه المنطقة الجنوبية من المملكة.