Masrawy logo white

الدفاعات السعودية تدمر باليستيا أطلقه الحوثيون صوب جازان

12:39 م الأربعاء 20 أكتوبر 2021
الدفاعات السعودية تدمر باليستيا أطلقه الحوثيون صوب جازان

الدفاعات السعودية

الرياض - (د ب أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، اليوم الأربعاء، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه جازان جنوب غربي المملكة.

وتتكرر الهجمات التي يشنها الحوثيون باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مفخخة من دون طيار، باتجاه الأراضي السعودية، رغم الدعوات العربية والدولية للالتزام بوقف إطلاق النار.

وكان التحالف أعلن الأحد الماضي أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين مفخختين، أطلقتهما الميليشيات الحوثية باتجاه المنطقة الجنوبية من المملكة.

الدفاعات السعودية الحوثيون طائرات مفخخة الأراضي السعودية الميليشيات الحوثية

الخبر التالى:

دراسة: لقاح فايزر يقي المراهقين من العلاج بالمستشفى بسبب كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
868

إصابات اليوم

43

وفيات اليوم

711

متعافون اليوم

320207

إجمالي الإصابات

18058

إجمالي الوفيات

270193

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا