بالصور.. بيجو تطلق سيارتها الكهربائية e-Partner الخدمية (أسعار ومواصفات)

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باريس - (د ب أ):

أطلقت شركة بيجو الفرنسية عملاق صناعة السيارات، طرازها الكهربائي e-Partner الخدمي بسعر يبدأ من 29 ألف يورو تقريبا أى ما يعادل 551.000 جنيه تقريبا.

وأوضحت الشركة الفرنسية، أن السيارة المدمجة الجديدة تعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 100 كيلووات/260 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى. وتتسارع السيارة بفعل هذه القوة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 8ر11 ثانية، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 130 كلم/س.

ويستند النظام على بطارية سعة 50 كيلووات ساعة توفر مدى سير يصل إلى 278 كلم. وبالاستعانة بتقنية الشحن السريع يمكن شحن ما يصل إلى 80% من سعة البطارية في غضون 30 دقيقة.

وتتوفر السيارة الجديدة بطول 40ر4 متر أو 75ر4 متر، بينما تتراوح سعتها من 8ر3 إلى 4ر4 متر مكعب.

وتتوفر للسيارة الخدمية قمرة رقمية، مع نظام ملاحة مطور والعديد من الأنظمة المساعدة مثل مساعد الكبح والضوء العالي ومساعد الحفاظ على حارة السير.