هيومن رايتس ووتش: سوريا ليست آمنة لعودة اللاجئين

(بي بي سي):

قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن اللاجئين السوريين العائدين إلى سوريا من لبنان والأردن بين عامي 2017 و2021 واجهوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واضطهادا على يد الحكومة السورية والجماعات المسلحة التابعة لها.

وقالت المنظمة الحقوقية في التقرير، الذي حمل اسم " حياة أشبه بالموت"، إنها وثقت 21 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي، و13 حالة تعذيب، وثلاث حالات اختطاف، وخمس حالات قتل خارج نطاق القضاء، و17 حالة اختفاء قسري، وحالة عنف جنسي مزعوم.

وخلص التقرير إلى أن سوريا "ليست آمنة للعودة"، بعد مرور نحو 10 أعوام على الصراع بين الجيش السوري والجماعات الموالية له ومسلحي المعارضة.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من دمشق حتى الآن.

ودعت المنظمة الدول التي تحتضن لاجئين سوريين إلى عدم الضغط عليهم لإجبارهم على العودة إلى بلادهم.