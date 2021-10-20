مصدر عسكري سوري يكشف تفاصيل حادث تفجير الحافلة بوسط دمشق
دمشق - أ ش أ
كشف مصدر عسكري سوري، اليوم الأربعاء، تفاصيل حادث تفجير حافلة بوسط العاصمة السورية دمشق.
وأكد المصدر -وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية - أنه نحو الساعة السادسة و45 دقيقة من صباح اليوم بتوقيت دمشق، وأثناء مرور حافلة عسكرية في مدينة دمشق بالقرب من جسر الرئيس، تعرضت لاستهداف إرهابي بعبوتين ناسفتين تم لصقهما مسبقاً بالحافلة؛ ما أدى إلى مقتل أربعة عشر شخصا وسقوط عدد من الجرحى، قائلا أن عناصر الهندسة السورية قاموا بتفكيك عبوة ثالثة سقطت من الحافلة المذكورة بعد الانفجار.
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