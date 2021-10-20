16 قتيلًا وجريحًا في تفجير إرهابي استهدف حافلة وسط العاصمة السورية

دمشق - أ ش أ:

قُتل 13 شخصًا وأصيب 3، جراء تفجير إرهابي بعبوتين ناسفتين أثناء مرور أتوبيس عند جسر الرئيس بوسط العاصمة السورية دمشق صباح اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن وحدات الهندسة السورية فككت عبوة ثالثة كانت مزروعة في المكان الذي وقع فيه التفجير الإرهابي.​