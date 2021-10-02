"فلوس ولمبة ومسامير".. أشياء غريبة عثر عليها الأطباء في بطون مرضى حول العالم

كتب- محمد صفوت:

مع تطور العمليات الجراحية حول العالم تصيب بعضها الأطباء بالحيرة والدهشة لما يجدوه في بطون المرضى، بين المناشف والمسامير والكرات الصغيرة والعملات المعدنية التي يبتلعها المرضى أحيانًا وأخرى نتيجة الإهمال الطبي. سرعان ما تنتشر أخبار عمليات

جراحية على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام نظرًا لغرابة ما يجده الطبيب في بطن المرضى. في ليتوانيا وجد أطباء نحو كيلوجرام من المسامير الطويلة في بطن مريض، حسبما كشفت صحيفة "جارديان" البريطانية. البداية عندما عانى مريض لم تكشف الصحيفة هويته، من آلام شديدة

في المعدة نقل على إثرها إلى مستشفى في مدينة كلايبيدا الساحلية على بحر البلطيق. وأظهرت الأشعة السينية لبطن المريض قطعًا معدنية يصل حجم بعضها إلى 10 سم. دخل المريض غرف العمليات سريعًا لتحديد مهية القطع المعدنية وإزالتها من معدته، ونجح الأطباء في إزالة أكثر من

كيلوجرام من المسامير من معدته. استغرقت العملية نحو 3 ساعات لإزالة كافة الأجسام التي اتبلعها المريض، في محاولة منه للإقلاع عن أدمان الكحول. نشرت المستشفى صورة صينية ممتلئة بالمسامير، وتناقلتها وسائل الإعلام المحلية والعالمية. رئيس الجراحين في المستشفى جيراداس

سلبافيسيوس، أعرب عن تعجبه قائلًا: "لم نر شيئًا مثل ذلك من قبل". وأوضح كبير الجراحين، أن المريض بدأ في بلع الأشياء المعدنية خلال الشهر الماضي بعدما توقف عن شرب الكحول، مشيرًا إلى أن حالته بعد العملية مستقرة. وكان أطباء في مستشفى قصر العيني أجروا عملية في سبتمبر

2020، أزالوا 4 لفافات تحتوي على 6500 جنيه ابتلعها مريض في عملية استغرقت 4 ساعات. وفي عامل 2017 في السعودية أزال الأطباء في مستشفى الأمير سعود بن جلوي "لمبة إضاءة" من بطن مقيم آسيوي يبلغ من العمر 21 عامًا، بعدما ظلت في بطنه نحو 11 عامًا.