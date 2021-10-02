وزير خارجية فرنسا: نسعى من خلال مشاركتنا في إكسبو دبي إلى المزيد من التعاون

دبي - (أ ش أ):

أعرب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم السبت، عن ترحيبه بالمشاركة الفرنسية المتميزة في معرض إكسبو 2020 دبي، مشيرا إلى أن المعرض يوفر فرصا لتعزيز الشراكات الدولية القائمة واستحداث المزيد منها من أجل التواصل إلى حلول ناجعة، للتحديات التي تواجه البشرية جمعاء والاحتفاء بالتراث الإنساني الذي يشكل القاعدة الصلبة للانطلاق نحو المستقبل.

وناقش الشيخ آل مكتوم مع وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، وذلك خلال زيارته إلى مقر الجناح الفرنسي في معرض إكسبو 2020 دبي، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، آفاق تعزيز التعاون المشترك في ضوء الروابط التاريخية الوثيقة بين البلدين، والشراكة الاستراتيجية التي شهدت دفعة قوية نحو آفاق أرحب من التعاون البناء في مختلف المجالات.

وأكد وزير خارجية فرنسا حرص بلاده على دفع العلاقات الإماراتية الفرنسية قدماً في ضوء توافق الإرادة السياسية بين البلدين وتطابق الرؤى حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية وانطلاقاً من رسوخ الروابط الوثيقة بين فرنسا والإمارات، معرباً عن كامل تقديره للعناية الكبيرة التي تحيط بها دولة الإمارات الجالية الفرنسية المتواجدة فيها وهي أكبر جالية فرنسية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما هنّأ وزير الخارجية الفرنسي دولة الإمارات قيادة وشعباً بمناسبة انطلاق "إكسبو دبي 2020" والتي بدأت أعماله أمس /الجمعة/ في دبي، مؤكداً أن فرنسا تسعى من خلال تواجدها في هذا المحفل العالمي الكبير إلى اكتشاف مزيد من فرص التعاون مع دولة الإمارات ودول المنطقة، والعالم.

ويبلغ ارتفاع الجناح الفرنسي في إكسبو دبي 21 مترا، ويحيط به واجهة خارجية تمتد على مساحة 2500 متر مربع مغطاة بألواح ضوئية تُنتج 60% من الطاقة التي يستهلكها الجناح، أما من الداخل، فإن الجناح يكشف عن واجهة تبلغ مساحتها 5100 متر مربع تقع بين مساحة سفلية مخصصة للجمهور وأخرى علوية مخصصة للاجتماعات تبلغ مساحتها 1160 متراً مربعاً، مبنية على شكل أربعة مربعات، وشرفة مساحتها 40 متراً، إضافة إلى مظلة معلقة على ارتفاع 15 متراً ومساحة مفتوحة على امتداد 1500 متر مربع.