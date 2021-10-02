Masrawy logo white

الرئاسة التونسية تعرب عن أسفها لخفض فرنسا عدد التأشيرات

07:29 م السبت 02 أكتوبر 2021
الرئاسة التونسية تعرب عن أسفها لخفض فرنسا عدد التأشيرات

الرئيس التونسي قيس سعيد

تونس - (د ب أ)

أعلنت الرئاسة التونسية اليوم السبت عن أسفها لقرار باريس تخفيض عدد التأشيرات المخصصة للتونسيين الراغبين في السفر إلى فرنسا.

وقال بيان للرئاسة إن الرئيس قيس سعيد تحادث هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بخصوص قرار تخفيض التأشيرات. وأوضحت الرئاسة أن الرئيس ماكرون أفاد بأن هذا الإجراء قابل للمراجعة.

كانت باريس قررت تخفيض حصص التأشيرات الممنوحة إلى الجزائر والمغرب بواقع النصف، فيما ستخفض التأشيرات إلى الثلث بالنسبة إلى تونس، ردا على التعاون المحدود في إصدار التراخيص القنصلية لمواطني هذه الدول المشمولين بقرارات الترحيل.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال إن الهدف من الإجراءات الجديدة "هو دفع هذه الدول إلى تغيير سياساتها والقبول بإصدار التصاريح القنصلية".

وقال الرئيس التونسي اليوم إنه لا يمكن معالجة مسألة الهجرة غير النظامية إلا بناء على تصور جديد، مؤكدا على أنه سيتم الانكباب على البحث عن حل لهذه الظاهرة بعد تشكيل الحكومة التونسية الجديدة.

وبحسب المعلومات التي أوردتها محطة "أوروبا1"، أصدرت السلطات الفرنسية على سبيل المثال قرارات بترحيل 7731 جزائريا في الفترة بين شهري يناير ويوليو من العام الجاري، لكن 22 فقط من بينهم جرى ترحيلهم فعليا وهي نسبة لا تتعدى 2ر0 بالمئة.

وبالنسبة للمغرب، جرى ترحيل 80 شخصا من بين 3301 من المعنيين بقرارات الترحيل بنسبة تعادل 4ر2 بالمئة، فيما رحلت فرنسا 134 شخصا إلى تونس من بين 3424 شخصا بنسبة تعادل 4 بالمئة.

قيس سعيد تونس الرئاسة التونسية فرنسا

الخبر التالى:

سلطنة عُمان: تعطيل الدوائر الحكومية يومين وطوارئ صحية بسبب سوء الطقس

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
738

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

809

متعافون اليوم

303783

إجمالي الإصابات

17294

إجمالي الوفيات

256467

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -وزارة الرياضة تخطر الزمالك ببطلان فتح باب الترشح للانتخابات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا