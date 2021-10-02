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سفير الولايات المتحدة في ليبيا: نبذل جهودا للتقريب بين مجلسي النواب والدولة

07:22 م السبت 02 أكتوبر 2021
سفير الولايات المتحدة في ليبيا: نبذل جهودا للتقريب بين مجلسي النواب والدولة

ريتشارد نورلاند

طرابلس - (أ ش أ):

قال المبعوث الأمريكي الخاص وسفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن جهودًا لا تزال مطلوبة للتقريب بين مجلسي النواب الليبي والدولة.

وأضاف نورلاند، في بيان صحفي صادر اليوم السبت، إذاعه تلفزيون (الوسط) الليبي "نأمل أن يولي كل جانب الاعتبار الواجب للشواغل المشروعة التي أعرب عنها الطرف الآخر".

وأشار المبعوث الأمريكي إلى أنه أجرى لقاءات مع المشاركين في مشاورات الرباط بشكل منفصل، وأردف: إذا كانت الانتخابات البرلمانية والرئاسية ستجري في 24 ديسمبر من أجل تشكيل حكومة شرعية دائمة لليبيا؛ فيجب أن تمضي العملية قدمًا الآن حتى يمكن بدء تسجيل المرشحين والجوانب الأخرى للتنفيذ.

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ريتشارد نورلاند سفير الولايات المتحدة في ليبيا الولايات المتحدة ليبيا

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