الجزائر تنفي ما تم تداوله حول رصد ومطاردة غواصة أجنبية في المياه الإقليمية

الجزائر - (أ ش أ):

نفت وزارة الدفاع الجزائرية ما تداوله بعض المواقع الإلكترونية وبعض الصحف في الجزائر، حول رصد ومطاردة القوات البحرية الجزائرية لغواصة أجنبية كانت متواجدة قبالة المياه الإقليمية الوطنية تزامنا مع تنفيذ تدريب بحري "الردع 2021"، يومي 29 و30 سبتمبر الماضي .

وأكدت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان اليوم السبت عدم صحة هذه الأخبار التي تم تداولها من قبل وسائل إعلامية عديدة ، موضحة أن التدريب تم تنفيذه بنجاح كبير من قبل طاقم الغواصة "جرجرة"، ولم يسجل خلاله أي حادث يذكر، ودعت الوزارة مختلف وسائل الإعلام الوطنية إلى تحري الدقة والتحقق من مثل هذه الأخبار قبل نشرها.