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الجزائر تنفي اقتحام غواصة أجنبية لمياهها الإقليمية

07:05 م السبت 02 أكتوبر 2021
الجزائر تنفي اقتحام غواصة أجنبية لمياهها الإقليمية

وزارة الدفاع الجزائرية

الجزائر - (د ب أ)

نفت وزارة الدفاع الجزائرية، مطاردة غواصات تابعة لقواتها البحرية، لغواصة أجنبية كانت متواجدة قبالة المياه الإقليمية الجزائرية.

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان صادر اليوم السبت: "تداولت بعض المواقع الإلكترونية وعناوين الصحف الوطنية خبراً مفاده أن غواصات تابعة لقواتنا البحرية رصدت وطاردت غواصة أجنبية كانت متواجدة قبالة المياه الإقليمية الوطنية تزامنا مع تنفيذ تمرين بحري مركب "الردع 2021"، يومي 29 و30 سبتمبر 2021 على مستوى مضلع الرمي البحري التابع للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية بمشاركة عدة وحدات عائمة لقواتنا البحرية".

وأضاف البيان "بهذا الصدد، فإن وزارة الدفاع الوطني تكذب بصـفة قطعية مجمل هذه الأخبار التي تم تداولها من طرف هذه الوسائل الإعلامية، وتؤكد بأن التمرين البحري المذكور والذي تم تنفيذه بنجاح كبير من طرف طاقم الغواصة "جرجرة"، لم يسجل خلاله أي حادث يذكر، بما في ذلك الحادثة التي تطرقت إليها هذه الوسائل الإعلامية".

من جهـة أخرى، تدعو وزارة الدفـاع الوطني، مختلف وسائل الإعلام الوطنية للتواصل مع مصالحها المختصة قصد التحقق من صحة مثل هذه الأخبار قبل نشرها .

وزارة الدفاع الجزائرية الجزائر المواقع الإلكترونية وزارة الدفاع الوطني

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