سنغافورة تقلل مدة الحجر الصحي للوافدين وتخفف قواعد الوصول

سنغافورة - (د ب أ)

تعتزم سنغافورة تقصير مدة الحجر الصحي للمسافرين القادمين إلى الدولة المدينة وتخفيف قواعد الوصول لبعض الدول في أحدث خطوة لإعادة فتح حدودها.

قال مسؤولون في إيجاز اليوم السبت إن المسافرين الوافدين من مناطق معينة سوف يحتاجون لقضاء عشرة أيام في العزل بدءا من السابع من أكتوبر بدلا من الـ14 يوما الحالية، وفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

تنطبق قواعد الحجر تلك على ما يطلق عليها دول الفئة الثالثة التي سوف تشمل الولايات المتحدة المملكة المتحدة اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وأوضح المسؤولون في سنغافورة أن أحدث خطواتهم لكبح انتشار فيروس كورونا لها أثر تدريجي حتى مع زيادة الإصابات.

وسجلت البلاد أمس الجمعة زيادة في الإصابات اقتربت من ثلاثة آلاف. ورغم أن لديها أحد أعلى معدلات التطعيم في العالم، فأن الحكومة أعادت بعض القيود في مسعى لتقليل الإصابات التي دفعت الوفيات إلى معدل قياسي.

وفي إطار التغييرات المعلنة اليوم السبت، تعتزم سنغافورة أيضا نقل العديد من الدول إلى الفئة الثانية حيث لن يحتاج المسافرون الوافدون منها سوى لقضاء سبعة أيام في الحجر الصحي اعتبارا من السابع من الشهر الجاري. ومن بين الدول التي سيتم نقلها إلى تلك الفئة هي فرنسا وإسبانيا وهولندا والسويد.

وفي نفس الوقت تشمل الدول التي سوف تنتقل إلى الفئة الثالثة أيرلندا واليونان.