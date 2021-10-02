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نجلاء بودن: لأول مرة ستتجاوز نسبة تمثيل المرأة الـ 50% في حكومة تونسية

06:16 م السبت 02 أكتوبر 2021
نجلاء بودن: لأول مرة ستتجاوز نسبة تمثيل المرأة الـ 50% في حكومة تونسية

نجلاء بودن

تونس - (أ ش أ):

أكدت المكلفة بتشكيل الحكومة التونسية، نجلاء بودن، اليوم السبت، أن حكومتها "ستكون خليطا من الكفاءات النسائية والشبابية، مشيرة إلى أنه ولأول مرة ستتجاوز نسبة تمثيل المرأة في الـ 50% في حكومة تونسية".

جاء ذلك في تدوينة لبودن على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد كلف نجلاء بودن يوم الأربعاء الماضي بتشكيل الحكومة التونسية.

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نجلاء بودن تونس الحكومة التونسية فيسبوك

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