نجلاء بودن: لأول مرة ستتجاوز نسبة تمثيل المرأة الـ 50% في حكومة تونسية
تونس - (أ ش أ):
أكدت المكلفة بتشكيل الحكومة التونسية، نجلاء بودن، اليوم السبت، أن حكومتها "ستكون خليطا من الكفاءات النسائية والشبابية، مشيرة إلى أنه ولأول مرة ستتجاوز نسبة تمثيل المرأة في الـ 50% في حكومة تونسية".
جاء ذلك في تدوينة لبودن على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد كلف نجلاء بودن يوم الأربعاء الماضي بتشكيل الحكومة التونسية.
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