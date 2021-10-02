نجلاء بودن: لأول مرة ستتجاوز نسبة تمثيل المرأة الـ 50% في حكومة تونسية

تونس - (أ ش أ):

أكدت المكلفة بتشكيل الحكومة التونسية، نجلاء بودن، اليوم السبت، أن حكومتها "ستكون خليطا من الكفاءات النسائية والشبابية، مشيرة إلى أنه ولأول مرة ستتجاوز نسبة تمثيل المرأة في الـ 50% في حكومة تونسية".

جاء ذلك في تدوينة لبودن على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد كلف نجلاء بودن يوم الأربعاء الماضي بتشكيل الحكومة التونسية.