بعد أزمة الغواصات.. وزير الخارجية الفرنسي يجري محادثات مع بلينكن

باريس - (د ب أ)

يعتزم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إجراء محادثات مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في باريس الثلاثاء المقبل، في محاولة لتحسين العلاقات عقب الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين البلدين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير ليجيندر في بيان إن الوزيرين سيعقدان محادثات متعمقة "من أجل تحديد الخطوات التي يمكن أن تسمح باستعادة الثقة بين بلدينا". والتقى الوزيران مؤخرا في نيويورك.

وأضافت ليجيندر: "كما قال الوزير في نيويورك، فإن الخروج من هذه الأزمة سيستغرق وقتا وسيتطلب أفعالا". ويزور بلينكن باريس الأسبوع الجاري لعقد اجتماعات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتحاول الولايات المتحدة إصلاح العلاقات مع فرنسا بعد الإعلان عن التحالف الدفاعي، المعروف باسم "أوكوس"، مما أدى إلى إلغاء أستراليا لصفقة غواصات بقيمة 65 مليار دولار مع فرنسا.