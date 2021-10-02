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المنفي يؤكد أهمية الدور العربي في تحقيق السلام في ليبيا

03:02 م السبت 02 أكتوبر 2021
المنفي يؤكد أهمية الدور العربي في تحقيق السلام في ليبيا

رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي

طرابلس/برلين- (د ب أ):

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أهمية الدور العربي في تحقيق السلام في ليبيا، من خلال مساندة الشعب الليبي في عبور هذه المرحلة، ووصولها إلى الاستقرار الدائم .

وذكرت وكالة الأنباء الليبية ( وال)، السبت، أن ذلك جاء خلال اللقاء الذي جمع رئيس المجلس الرئاسي بالسفراء العرب بالعاصمة الألمانية برلين على هامش زيارته إلى ألمانيا .

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي بأنه تم خلال اللقاء بحث عدد من القضايا التي تهم الشأن السياسي الليبي، وأهمية دعم الدول العربية لاستقرار ليبيا .

وأشار إلى أنه تم مناقشة دعم جهود المجلس الرئاسي في تنفيذ استحقاقات المرحلة، وفي مقدمتها تحقيق المصالحة الوطنية، للوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مع نهاية العام الجاري.

محمد المنفي ليبيا المجلس الرئاسي الليبي

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