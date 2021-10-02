المبعوث الأمريكي للمناخ: مصر مُرشّحة لاستضافة مؤتمر المناخ

كتب- مصراوي:

أعلن المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري، السبت، اختيار مصر كمرشحة لاستضافة قمة المناخ المقبلة، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية".

جاء ذلك خلال جلسة تمويل المناخ التي ترأست تسيير أعمالها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال المشاورات التمهيدية قبل مؤتمر "كوب 26" لتغير المناخ.

وشارك في الجلسة الاتحاد الأوروبي والسويد، بحضور المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، حيث تم مناقشة كافة النقاط الخلافية بالخاصة بموضوع تمويل المناخ، مع الأخذ في الاعتبار كافة وجهات النظر التي المطروحة من قبل الدول والأطراف المشاركة في المجموعة التي قامت مصر بتسيير أعمالها.