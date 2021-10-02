"ترامب يلجأ للقضاء لاستعادة حسابه على "تويتر

واشنطن- (د ب أ):

طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من قاض، إعادة حسابه على موقع تويتر، فيما يسعى لإلغاء حظر دائم من منصة التواصل الاجتماعي.

فقد قدم ترامب (75 عاما) دعوى أولية ضد عملاق الإنترنت أمس الجمعة، مطالبا باستعادة سريعة لحسابه.

وجاء في الدعوى أن موقع "تويتر" ألغى حسابه، الذي كان يضم حوالي 80 مليون متابع، بسبب ضغط من قبل خصومه السياسيين.

وكان موقع تويتر قد حجب حساب ترامب في 8 يناير الماضي "بسبب مخاطر من مزيد من التحريض على العنف"، طبقا لما ذكره الموقع في ذلك الوقت.

وتم أيضا حجب حسابي ترامب على "فيسبوك" و"يوتيوب" بعد اتهامه بتحريض أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن في يناير الماضي.

جاء ذلك في أعقاب ادعاءات لا أساس لها بالتزوير، بعد أن خسر الانتخابات الرئاسية أمام جو بايدن.

وقال محامون إن حساب ترامب على تويتر، كان قد تحول إلى مصدر مهم للأخبار والمعلومات من الشؤون الحكومية.