بريطانيا تسمح للجيش بتوصيل الوقود للمحطات

لندن - (د ب أ):

أفادت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، السبت، بأن قوات الجيش البريطاني ستبدأ توصيل الوقود إلى المحطات في أنحاء البلاد، بداية من بعد غد الاثنين، في أكبر تدخل للحكومة حتى الآن لحل أزمة تجتاح البلاد.

ووفق بيان حكومي صدر في وقت متأخر أمس الجمعة، سيتم نشر 200 من أفراد الجيش، بينهم 100 سائق، لتوزيع الوقود.

كما عززت الحكومة إجراءت كانت أعلنتها الأسبوع الماضي لاستقدام عمال أجانب إلى المملكة المتحدة، بالسماح لـ300 من سائقي شاحنات الوقود بالحضور على الفور، وتمديد برنامج طارئ لمنح تأشيرات دخول البلاد بالنسبة لسائقي النقل الثقيل، حتى العام المقبل.

وقالت الشركات إن الخطوات التي تم اتخاذها في وقت سابق- والتي تنتهي صلاحيتها بنهاية 2021- ليست كافية، حيث وضعت إجراءات مكافحة وباء كورونا، وتداعيات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ضغوطا ضخمة على العمال.

وتأتي هذه القرارات في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى طمأنة أنصاره خلال المؤتمر السنوي العام لحزب المحافظين، بأن الحكومة تسيطر على الأوضاع. ولكن جمعية تجار البنزين بالتجزئة تقول إن عودة مسألة الوقود إلى وضعها الطبيعي ستستغرق أسابيع.

وقالت الحكومة إنه يتم توصيل كميات من الوقود إلى المحطات، تفوق ما يتم بيعه، وأكدت عدم وجود نقص.

وقال مستشار دوقية لانكستر، ستيف باركلي في بيان:" فى حال استمرارالعودة إلى أنماط الشراء العادية، ستقل الطوابير، وسنمنع إغلاق محطات الوقود."