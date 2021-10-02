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حادث مروع في أبوظبي.. 4 قتلى جراء سقوط طائرة إسعاف

10:47 ص السبت 02 أكتوبر 2021
حادث مروع في أبوظبي.. 4 قتلى جراء سقوط طائرة إسعاف

شرطة ابوظبى

وكالات:

أعلنت شرطة أبوظبي في بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر، السبت، مقتل 4 أشخاص في حادث مروع، إثر سقوط طائرة إسعاف كانوا على متنها.

ولم تذكر الشرطة طبيعة مهمة الإسعاف التي كان يقوم بها طاقم الطائرة اليوم، لكنها قالت إن المنية وافتهم "إثر تعرضهم لحادث سقوط أثناء تأدية الواجب".

وأوضحت أن القتلى طياران وطبيب مدني وممرض.

ونعت القتلى معددة أسماءهم، كالآتي: مقدم مدرب طيار خميس سعيد الهولي، ملازم طيار ناصر محمد الراشدي، طبيب مدني شاهد فاروق غلام، وممرض مدني جويل قيوي ساكارا مينتو.

شرطة أبوظبي سقوط طائرة إسعاف مقتل اشخاص أبوظبي

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