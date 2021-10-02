الغنوشي يتمسك برفع التجميد عن البرلمان التونسي ويعلن أنه في انعقاد دائم

تونس - (د ب أ):

طالبت رئاسة البرلمان في تونس اليوم الجمعة الرئيس قيس سعيد برفع التجميد عن المؤسسة مع حلول الدورة النيابية الجديدة معلنة أنه في حالة انعقاد دائم.

وتوجه رئيس البرلمان راشد الغنوشي ببيان إلى الرأي العام اتهم فيه الرئيس بتعطيل الدستور وتجميع السلطات بين يديه.

وأضاف البيان الموقع من رئيس البرلمان راشد الغنوشي "أن قرارات الرئيس بتعليق وتجميد اختصاصات البرلمان باطلة".

وتابع البيان "أن مكتب مجلس نواب الشعب (البرلمان) في حالة انعقاد دائم".

ويوافق تاريخ اليوم إنطلاق الدورة الجديدة للبرلمان بعد العطلة الصيفية. وطالب نحو 90 نائب باستئناف أعمالهم لكن قوات الأمن أغلقت اليوم جميع منافذ مقر البرلمان.

وقال النائب رفيق عمارة عن حزب "قلب تونس" اليوم إن نوابا جلبوا عدل إشهاد لمعاينة البرلمان المغلق، مضيفا أن مكتب رئاسة البرلمان يبحث إمكانية تنظيم جلسة عن بعد.

وهذا أحدث فصل من الصراع المستمر بين البرلمان والرئاسة والذي أخذ مسارا أكثر تعقيد بعد قرار الرئيس تعطيل معظم فصول الدستور وتوليه السلطة التنفيذية والتشريعية عبر إصدار المراسيم.

وأصدر الرئيس يوم 22 سبتمبر أمرا رئاسيا تضمن تنظيما مؤقتا للسلطات تمهيدا لإصلاحات سياسية تشمل القانون الانتخابي ونظام الحكم بالأساس.

وتتهم احزاب في البرلمان ومن بينها حركة النهضة الاسلامية الرئيس بتدبير انقلاب على الدستور واحتكار السلطات. وقال سعيد إنه استخدم المادة 80 من الدستور لحماية الدولة من "خطر داهم".

وطالب الغنوشي اليوم الرئيس سعيد "بإطلاق حوار وطني لا يقصي أحدا لبحث سبل الخروج من الازمة الخطيرة التي تهدد تماسك الدولة ووحدة الشعب".

وأول أمس الأربعاء كلف الرئيس قيس سعيد الاستاذة الجامعية نجلاء بودن، بتكوين حكومة جديدة لكن خصوم الرئيس في البرلمان ردوا بأن الحكومة لن تكون ذات شرعية إذا لم تتم المصادقة عليها في البرلمان.

وطالب شركاء تونس في الخارج ومن بينها ألمانيا والولايات المتحدة بإستئناف الديمقراطية البرلمانية.

وردد سعيد مرارا إنه لن تكون هناك عودة إلى الوراء.

وأوضح إن نجلاء بودن سترأس الحكومة خلال مدة التدابير الاستثنائية دون أن يحدد سقفا زمنيا لتلك المدة.