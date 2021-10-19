أبو الغيط: نتفهم تماما الاعتبارات التي قادت للقرارات الاستثنائية بتونس

تونس - (د ب أ):

قال أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من تونس اليوم الثلاثاء إن الجامعة تتفهم ما حصل من تطورات سياسية في تونس وتأمل أن تكون هناك مطالبة صريحة بخروج المرتزقة في ليبيا.

وأضاف أبو الغيط الذي يشارك في افتتاح الدورة 21 للمهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون "نتفهم تماما الاعتبارات التي قادت إلى هذه القرارات"، في إشارة إلى التدابير الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد منذ 25 تموز/يوليو وتعليقه لاحقا العمل بمعظم مواد الدستور.

وقال أبو الغيط "نعي أن هناك محاولات للتدخل ولكن نثق أن الشعب التونسي والقيادة الحالية واعية بالقدرة على الصمود واختيار ما هو صالح للشعب ومستقبل".

وتابع الأمين العام "كل الخير قادم لتونس".

ويلتقي الأمين العام خلال الزيارة الرئيس التونسي ورئيسة الحكومة نجلاء بودن.

وسيتوجه أبو الغيط إلى ليبيا بعد غد الخميس للمشاركة في اجتماع وزاري هو الأول الذي تستضيفه البلاد منذ سنوات حول مبادرة استقرار ليبيا.

وقال أبو الغيط "آمل أن يصدر عن المؤتمر قرارات تؤكد الحاجة لإجراء الانتخابات في موعدها. وأن تكون هناك مطالبة صريحة وواضحة لخروج المرتزقة والقوات العسكرية الأجنبية وبالتالي يبدأ أول مراحل الاستقرار".