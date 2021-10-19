سفير مصر لدى الجزائر: الرئيس تبون سيزور القاهرة قريبًا

الجزائر - (أ ش أ):

أكد السفير أيمن مشرفة سفير مصر لدى الجزائر، أن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أبلغه خلال استقباله أمس الاثنين بالرئاسة الجزائرية، بزيارته إلى مصر في القريب العاجل، مذكرا بأن أول زيارة للرئيس عبدالفتاح السيسي في الخارج كانت إلى الجزائر.

وأوضح السفير مشرفة، في تصريحات لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر، أن هناك اهتمامًا متبادلًا بين الرئيسين السيسي وتبون لتعزيز العلاقات الثنائية في ضوء مكانة مصر والجزائر على كافة الأصعدة العربية والأفريقية والدولية.

وأشار مشرفة إلى أن هناك تطابقًا كبيرًا في وجهات النظر بين البلدين في العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك وفي العديد من الأزمات الدولية من بينها الملف الليبي، حيث تتطابق رؤي البلدين في ضرورة الحفاظ على السيادة الليبية و انسحاب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة وعدم التدخل في الشأن الداخلي وعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها.

وأضاف أن الرئيس تبون أبدى اهتمامه بزيادة الاستثمارات المصرية في بلاده، حيث أنه بالرغم من ازدياد معدلها السنوي هذا العام، إلا إنها لم ترتق بعد لقدرات وإمكانيات البلدين.

كما نوه السفير أيمن مشرفة سفير مصر لدى الجزائر إلى أن الرئيس الجزائري أكد أهمية مواصلة التنسيق "المصري-الجزائري" في مختلف القضايا باعتبارهما دولتان ذات ثقل عربي وأفريقي.