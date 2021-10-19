بعد الإبلاغ عن طرد مشبوه.. إخلاء مبنى كامل من مطار مانشستر في بريطانيا

وكالات:

ذكرت تقارير صحفية في بريطانيا، نقلا عن شهود عيان، أن ركابا وموظفين جرى إجلاؤهم من المحطة الثانية في مطار مانشستر بعد أنباء عن وجود طرد مشبوه، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وقال أحد الشهود، في تصريح لـ"مانشستر إيفنينج نيوز"، إن أخته وعددا من أفراد عائلته، تم نقلهم من المحطة الثانية في مطار المدينة صوب محطة أخرى.

لكن المصدر قال إن الجو كان هادئا في المطار، رغم إخلاء الأشخاص الذين كانوا في المحطة وعدد من المتاجر المعفاة من الرسوم الجمركية.

من جانبه، قال المتحدث باسم مطار مانشستر "بناء على تقارير بشأن وجود طرد مشبوه، تجري عملية إخلاء خاضعة للمراقبة، وفق المعايير المعمول بها".

وأشار المتحدث إلى وجود اتصال وثيق بشرطة مانشستر، بينما تعمل على الاستجابة، ثم قال إن المطار سيعلن عن التفاصيل، في أقرب وقت ممكن.

وصرح المتحدث لصحيفة "ميل أونلاين"، "لقد تلقت الشرطة اتصالا وتم الإبلاغ عن طرد مشبوه في المحطة الثانية من المطار حوالى الساعة الثالثة وعشرين دقيقة، بعد ظهر اليوم، التاسع عشر من أكتوبر".

وجرى إخلاء المحطة، وفق الإجراءات التي يتم اللجوء إليها في مثل هذه الحالات، وتم وضع شريط لعزل المكان، ريثما يجري تقييم الوضع.