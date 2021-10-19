تجدد التركيز على جيش كوريا الشمالية مع إطلاق صاروخ باليستي من غواصة

سول - (د ب أ):

قالت هيئة الأركان العامة في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا من غواصة، في أحدث استفزاز عسكري.

وقالت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي إن صاروخا اطلق من قرب سينبو على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية باتجاه بحر الشرق المعروف ايضا باسم بحر اليابان. وذكرت الهيئة أنه تم اكتشاف الاطلاق فى الساعة 1017 صباحا بالتوقيت المحلي (0117 بتوقيت جرينتش)، وفقا لما ذكرته وكالة يونهاب للأنباء.

ونقلت كيودو اليابانية عن متحدث باسم الحكومة قوله إنه لم ترد أنباء عن وقوع خسائر أو أضرار ويبدو أن الصاروخ سقط بالفعل.

ونقلت كيودو عن مصار مطلعة قولها إن الصاروخ حلق لمسافة تصل إلى 450 كيلومترا على ارتفاع وصل إلى 60 كيلومترا.

من ناحية أخرى قال رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا إن بيونج يانج أطلقت صاروخين باليستيين، وفقا لما ذكرته كيود

وجاء الإطلاق بعد أن استعادت الكوريتان خطوط الاتصالات المباشرة بينهما.

وكانت سول أعربت في وقت سابق من هذا الشهر عن أملها في استئناف الحوار بين الكوريتين في حين قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إن استعادة خطوط الاتصال عبر الحدود تأتي في إطار الجهود الرامية الى تحسين العلاقات وبناء السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وأدان المبعوث الأمريكي إلى كوريا الشمالية سونج كين "إطلاق الصاروخ الباليستي" اليوم الثلاثاء ودعا كوريا الشمالية إلى الامتناع عن القيام بالمزيد من الاستفزازات والدخول في المحادثات السياسية.

وأثارت كوريا الشمالية التي تخضع لعقوبات دولية بسبب برنامجها للأسلحة النووية توترا جديدا في الفترة الأخيرة بإجراء تجارب صاروخية جديدة.