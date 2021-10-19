رئيس الوزراء البريطاني يتوقع شتاء صعبا مع تزايد حالات الوفاة بكورونا

لندن - (د ب أ):

توقع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون شتاء صعبا بسبب فيروس كرورونا وغيره من الضغوط على هيئة الصحة الوطنية، حيث اعترفت حكومته بتدهور البيانات الخاصة باستجابتها لوباء كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء عن ماكس بلاين المتحدث باسم مكتب جونسون قوله للصحفيين اليوم الثلاثاء "بدأنا نرى مؤشرات على تزايد حالات النقل للمستشفيات ومعدلات الوفاة.. من الواضح أننا نراقب عن كثب تزايد معدل الحالات".

وسجلت بريطانيا 223 حالة وفاة إضافية خلال 28 يوما من تأكد الإصابة بكوفيد-19 حتى اليوم الثلاثاء، وهو أعلى معدل منذ آذار/مارس. وتم نقل 921 شخصا إلى مستشفيات لتلقي العلاج من فيروس كورونا يوم الجمعة الماضي، وقد أخذ هذا الرقم في التزايد منذ نهاية سبتمبر.

ومع ذلك، على الرغم من توقعه بأن تمر البلاد بأوقات صعبة في الفترة المقبلة، قال جونسون إن الإجراءات الحالية تبقي الفيروس "تحت السيطرة"، وفقا لقراءة لاجتماع مجلس الوزراء صدر عن مقر رئيس الوزراء 10 داونينج ستريت.