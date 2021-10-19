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التحالف العربي: 14 عملية استهداف لآليات وعناصر حوثية ومقتل 48 إرهابيا في مأرب

08:33 م الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
التحالف العربي: 14 عملية استهداف لآليات وعناصر حوثية ومقتل 48 إرهابيا في مأرب

أرشيفية

الرياض - (د ب أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الثلاثاء تنفيذ 14 عملية استهداف لآليات وعناصر حوثية بالجوبة والكسارة، مؤكدًا تدمير 6 آليات عسكرية ومقتل 48 عنصرا حوثيا إرهابيا.

وأكد التحالف في بيان له أنه مستمر في دعم وإسناد الجيش اليمني لحماية المدنيين من الانتهاكات الحوثية.

وكان التحالف قد أعلن أمس أنه نفذ 38 عملية استهداف لآليات وعناصر ميليشيا الحوثيين في مديرية العبدية والقرى المحيطة بمحافظة مأرب اليمنية.

وأكد التحالف أن عمليات الاستهداف هذه أدت لتدمير 13 آلية حوثية، وأوقعت خسائر بشرية تجاوزت الـ150 عنصرا من الميليشيا.

وأضاف أن "على المنظمات الأممية تحمل مسؤولياتها تجاه المدنيين المحاصرين في العبدية" منذ أسابيع.

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