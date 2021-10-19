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الجيش اللبناني: قتلى وجرحى في اشتباكات بين عائلتين بعكار

05:44 م الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
الجيش اللبناني: قتلى وجرحى في اشتباكات بين عائلتين بعكار

الجيش اللبناني

بيروت - (أ ش أ):

أكدت قيادة الجيش اللبناني أن خلافا وقع اليوم الثلاثاء، بين أفراد عائلتين بمنطقة وادي جاموس بعكار – شمالي لبنان – أدى إلى اشتباكات استخدمت فيه الأسلحة، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في المنطقة.

وأضافت قيادة الجيش أن الخلاف الذي وقع اليوم بين عائلتي السيد والطرطوسي جاء على خلفية إشكال أمس الأول بين أفراد من العائلتين لأسباب ثأرية قديمة، موضحة أن وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة تدخلت وعملت على ضبط المتورطين وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.

وكان شهود عيان قد أفادوا بسقوط 7 ضحايا بين قتلى وجرحى في اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الآلية بعكار اليوم.

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الجيش اللبناني عكار لبنان اشتباكات بين عائلتين بعكار

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