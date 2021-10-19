كورونا في العالم العربي.. العراق الأكثر إصابات والبحرين دون وفيات

عواصم عربية - أ ش أ

استمر العراق في المرتبة الأولى كأكثر الدول العربية تسجيلا للإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، فيما لم تسجل البحرين أي وفيات متعلقة بالفيروس لليوم الرابع على التوالي.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم /الثلاثاء/، تسجيل 1835 إصابة و25 وفاة، وتماثل 3256 شخصا للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و38 ألفا و847 حالة، والوفيات إلى 22 ألفا و810 حالات، والشفاء إلى مليون و973 ألفا و969 حالة بنسبة 96.8%.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 122 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 738 ألفا و812 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة ليبلغ مجموع حالات الوفاة 2122 حالة، وشفاء 157 ليبلغ مجموع حالات التعافي 732 ألفا و595 حالة .

من جانبه، أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 596 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 351 ألفا و224 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 20 حالة وفاة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 4 آلاف و924 حالة، وشفاء 1521 حالة بإجمالي 282 ألفا و472 حالة.

واستمرت البحرين في تسجيل صفر وفيات لليوم الرابع على التوالي، فيما سجلت وزارة الصحة 70 إصابة جديدة، وتعافي 84 حالة ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 274 ألفا و160 حالة.

وفي فلسطين، قالت وزيرة الصحة مي الكيلة إنه جرى تسجيل 9 وفيات و674 إصابة جديدة و675 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 96.3%، ونسبة الإصابات النشطة 2.7%، والوفيات 1% من مجمل الإصابات.

أما في السعودية، سجلت وزارة الصحة 49 إصابة جديدة وحالتي وفاة، و38 حالة شفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 548 ألفا و18 حالة، والوفيات إلى 8 آلاف و767 حالة، والشفاء إلى 537 ألفا و37 حالة.