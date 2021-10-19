تفاصيل مصرع راقصين إيطاليين بعد سقوطهم من "قمة نهاية العالم" بالسعودية

كتبت- رنا أسامة:

لقي 3 راقصين إيطاليين مصرعهم في حادث سير خلال رحلة في الصحراء بالقرب من العاصمة السعودية الرياض، حسبما أفادت وكالة أنباء "أنسا".

اصطدمت السيارة التي كان يستقلها الإيطالي أنطونيو كاجيانيللي (33 عامًا) من مقاطعة بارليتا أندريا تراني، وجيامبيرو جياري (32 عامًا) من العاصمة الإيطالية روما، ونيكولاس إسبوستو (28 عامًا) من مدينة أجريجنتينو بجزيرة صقلية، مع سيارة ثانية على أحد طرق الصحراء الوعرة، الجمعة الماضية.

كان الراقصون الثلاثة في السعودية مع فرقة من 10 راقصين، جميعهم إيطاليون، في جولة لافتتاح مسرح جديد، بحسب "أنسا" الإيطالية.

وفي يوم العطلة، قرروا الذهاب في نزهة لاكتشاف صحراء الرياض برفقة مرشدين محليين.

وحال عودتهم من النزهة الصحراوية، تحطمت السيارتان اللتان كانتا تقلهم من أعلى جبل فهرين المعروف بـ"قمة نهاية العالم" في شمال غرب الرياض.

وقمة فهرين أعلى جبال طويق التي تبعد عن الرياض 35 كيلومترًا، وتُعرف بـ"نهاية العالم"، لما توفره من إطلالة خلابة على مجموعة من الوديان، تشبه المطل الشهير في "جراند كانيون" بولاية أريزونا الأمريكية.

وقضى الراقصون الإيطاليون الثلاثة وسائق إحدى السيارتين، فيما انتُشلت جثثهم بطائرة مروحية.

وعلى إثر الحادث المأساوي، اتصلت وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية بعائلات المتوفين، الذين وصلوا أمس إلى السعودية للتعرف على الجثث التي ينبغي إعادتها إلى إيطاليا في الأيام المقبلة.

كان الدفاع المدني السعودي أصدر بيانًا حول الحادث، بعد تلقي بلاغ عن سقوط مركبة من منحدر جبلي شديد الوعورة غرب مدينة الرياض، يستقلها 9 أشخاص.

ووفق صحيفة "المرصد" السعودية، انتقلت على الفور فرق الدفاع المدني السعودي وطيران الأمن والجهات المساندة، لموقع الحادث، وتم إنقاذ 5 مصابين ونقلهم بطيران الأمن للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما انتشلت جثث 4 متوفين (الراقصين الثلاثة والسائق).