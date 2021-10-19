لأول مرة منذ 12 عامًا.. إسرائيل توافق على تحديث السجل السكاني للفلسطينيين

رام الله - (د ب أ):

أعلنت مصادر فلسطينية وإسرائيلية متطابقة اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل وافقت رسميا على تحديث السجل السكاني للفلسطينيين بإضافة أربعة آلاف اسم وذلك لأول مرة منذ نحو 12 عاما.

وغرد وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، على حسابه موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "سيتم اليوم الإعلان عن أربعة آلاف اسم تم منحهم حق المواطنة واستلام الهويات الفلسطينية وكذلك تغيير عنوان السكن".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني إن الحكومة الإسرائيلية وافقت على وضع أربعة آلاف فلسطيني في سجل السكان الفلسطينيين.

وذكرت الصحيفة أن الحديث يدور عن 1200 فلسطيني بلا مكانة وهوية، يعيشون في الضفة الغربية ولم يحصلوا على بطاقة هوية لأسباب مختلفة، و2800 فلسطيني كانوا في غزة وفروا منها قبل سيطرة حركة حمـاس على القطاع منتصف عام 2007.

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت مؤخرا التوصل إلى تفاهمات مع إسرائيل بشأن إعادة العمل بملفات جمع الشمل بعد انقطاع دام لـ 12 عامًا، وذلك بعد لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس في مدينة رام الله.

وبموجب اتفاق أوسلو للسلام المرحلي الذي وقع عام 1993، فإن للسلطة الفلسطينية حق إصدار بطاقة الهوية وتحديث السجل السكاني بشرط الحصول على موافقة إسرائيل التي أوقفت هذه الإجراءات منذ عام 2009.