ليبيا تدعو الاتحاد الأوروبي لمساعدتها في الوصول للاستقرار المنشود

طرابلس - أ ش أ

دعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش، نظرائها من دول الاتحاد الأوروبي، إلى الاضطلاع بدورهم وتقديم الدعم اللازم لمساعدة الليبيين في الوصول إلى الاستقرار المنشود، وإنهاء المراحل الانتقالية.

وأوضحت المنقوش، خلال مشاركتها في الاجتماع الخاص بليبيا والذي عقده وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في لوكسمبورج، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الليبية، اليوم الثلاثاء، أن مبادرة استقرار ليبيا التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية كأول مبادرة ليبية خالصة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الكامل في ربوع البلاد كافة وصولا إلى الاستحقاق الانتخابي القادم المقرر في نهاية شهر ديسمبر القادم.

وأشارت إلى الاستعدادات الجارية لاستضافة ليبيا لأعمال المؤتمر الوزاري الدولي يوم الخميس المقبل لدعم المبادرة ، وأهمية تحقيق النتائج المرجوة منه..مؤكدة أن هذه المبادرة وبمضامينها ومساراتها العسكرية ، والأمنية ، والاقتصادية من شأنها أن تصل بليبيا إلى بر الأمان ، وتحقق استقرارها المنشود ، وصولا إلى ضمان إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة في موعدها المقرر نهاية ديسمبر القادم.

وأشارت إلى أن ليبيا وباعتبارها بلد عبور هي أكثر البلدان تضررا وتعاني من تبعات ظاهرة الهجرة غير الشرعية ، مشددة على أن علاج هذه الظاهرة والحد منها يكمن في تكاثف جهود المجتمع الدولي ومنظماته المعنية في إحداث تنمية في بلدان المنشأ، وعدم الاكتفاء بمعالجتها ومحاولة التصدي لها في بلدان العبور .