Masrawy logo white

ليبيا تدعو الاتحاد الأوروبي لمساعدتها في الوصول للاستقرار المنشود

12:32 م الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
ليبيا تدعو الاتحاد الأوروبي لمساعدتها في الوصول للاستقرار المنشود

وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش

طرابلس - أ ش أ

دعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش، نظرائها من دول الاتحاد الأوروبي، إلى الاضطلاع بدورهم وتقديم الدعم اللازم لمساعدة الليبيين في الوصول إلى الاستقرار المنشود، وإنهاء المراحل الانتقالية.

وأوضحت المنقوش، خلال مشاركتها في الاجتماع الخاص بليبيا والذي عقده وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في لوكسمبورج، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الليبية، اليوم الثلاثاء، أن مبادرة استقرار ليبيا التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية كأول مبادرة ليبية خالصة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الكامل في ربوع البلاد كافة وصولا إلى الاستحقاق الانتخابي القادم المقرر في نهاية شهر ديسمبر القادم.

وأشارت إلى الاستعدادات الجارية لاستضافة ليبيا لأعمال المؤتمر الوزاري الدولي يوم الخميس المقبل لدعم المبادرة ، وأهمية تحقيق النتائج المرجوة منه..مؤكدة أن هذه المبادرة وبمضامينها ومساراتها العسكرية ، والأمنية ، والاقتصادية من شأنها أن تصل بليبيا إلى بر الأمان ، وتحقق استقرارها المنشود ، وصولا إلى ضمان إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة في موعدها المقرر نهاية ديسمبر القادم.

وأشارت إلى أن ليبيا وباعتبارها بلد عبور هي أكثر البلدان تضررا وتعاني من تبعات ظاهرة الهجرة غير الشرعية ، مشددة على أن علاج هذه الظاهرة والحد منها يكمن في تكاثف جهود المجتمع الدولي ومنظماته المعنية في إحداث تنمية في بلدان المنشأ، وعدم الاكتفاء بمعالجتها ومحاولة التصدي لها في بلدان العبور .

هذا المحتوى من

نجلاء المنقوش الاتحاد الأوروبي ليبيا وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي

الخبر التالى:

بعد خسارتها في العراق وأفغانستان.. هل خسرت أمريكا في سوريا أيضًا؟

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
883

إصابات اليوم

45

وفيات اليوم

639

متعافون اليوم

319339

إجمالي الإصابات

18015

إجمالي الوفيات

269482

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. تفاصيل قمة أثينا بين الرئيس السيسي ونظيره القبرصي ورئيس وزراء اليونان

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا