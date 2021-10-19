Masrawy logo white

بيلاروسيا: كورونا لا يزال يمثل تهديدًا حقيقيًا لدول العالم

11:58 ص الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
بيلاروسيا: كورونا لا يزال يمثل تهديدًا حقيقيًا لدول العالم

ألكسندر لوكاشينكو

مينسك - أ ش أ

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إنه على الرغم من الآمال والتنبؤات العلمية، لا يزال فيروس كورونا يمثل تهديدًا حقيقيًا لجميع دول العالم.

جاء ذلك، وفق ما نقلته وكالة أنباء (بيلتا-نيوز) البيلاروسية، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع الرئيس مع كبار المسؤولين في البلاد وممثلي قطاع الرعاية الصحية والخبراء لمناقشة الوضع الوبائي في البلاد.

وقال لوكاشينكو: "لقد عقدنا اجتماعات مرارًا للنظر في سبل مكافحة أمراض اليوم من الناحية الموضوعية، على عكس آمال العديد من المليارات على الأرض وتوقعات ما يسمى بعلوم العالم، فإن فيروس كورونا بطفراته وسلالاته الجديدة لا يزال يمثل تهديدًا حقيقيًا لجميع البلدان".

وشدد على أن فيروس كورونا لا يزال يسبق العلوم الطبية بخطوة، قائلا: "يظهر من التجربة العملية، أن الفيروس أصبح أكثر عدوانية وهناك مرضى يعانون من أعراض أكثر خطورة، بما في ذلك الشباب".

وسأل ألكسندر لوكاشينكو الخبراء والمسؤولين عما إذا كانت هناك أية مشكلات تتعلق بالموارد المحتملة لنظام الرعاية الصحية، وما الذي تم القيام به بالفعل وما هي المساعدة التي لا تزال مطلوبة.. كما تساءل عن المستوى المتوقع لموجة جديدة بحلول الشتاء والإجراءات ذات الأولوية القصوى لمكافحة انتشار الفيروس التاجي والتقدم المحرز في برنامج التطعيم، مشددا على أهمية المناخ الأخلاقي والنفسي في مؤسسات الرعاية الصحية.

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يقدم المحافظون في بيلاروسيا تقريرًا إلى رئيس الدولة حول الوضع في المناطق عبر رابط الفيديو وتمت دعوة جميع المسؤولين أيضًا للمشاركة في التقرير حول الوضع الوبائي بالبلاد.

هذا المحتوى من

ألكسندر لوكاشينكو بيلاروسيا فيروس كورونا

الخبر التالى:

داش كام: أفضل أداة فعالة لمراقبة الأحداث أثناء القيادة.. والأكثر أمانا حال وقوع الحوادث

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
883

إصابات اليوم

45

وفيات اليوم

639

متعافون اليوم

319339

إجمالي الإصابات

18015

إجمالي الوفيات

269482

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. تفاصيل قمة أثينا بين الرئيس السيسي ونظيره القبرصي ورئيس وزراء اليونان

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا