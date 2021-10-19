بيلاروسيا: كورونا لا يزال يمثل تهديدًا حقيقيًا لدول العالم

مينسك - أ ش أ

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إنه على الرغم من الآمال والتنبؤات العلمية، لا يزال فيروس كورونا يمثل تهديدًا حقيقيًا لجميع دول العالم.

جاء ذلك، وفق ما نقلته وكالة أنباء (بيلتا-نيوز) البيلاروسية، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع الرئيس مع كبار المسؤولين في البلاد وممثلي قطاع الرعاية الصحية والخبراء لمناقشة الوضع الوبائي في البلاد.

وقال لوكاشينكو: "لقد عقدنا اجتماعات مرارًا للنظر في سبل مكافحة أمراض اليوم من الناحية الموضوعية، على عكس آمال العديد من المليارات على الأرض وتوقعات ما يسمى بعلوم العالم، فإن فيروس كورونا بطفراته وسلالاته الجديدة لا يزال يمثل تهديدًا حقيقيًا لجميع البلدان".

وشدد على أن فيروس كورونا لا يزال يسبق العلوم الطبية بخطوة، قائلا: "يظهر من التجربة العملية، أن الفيروس أصبح أكثر عدوانية وهناك مرضى يعانون من أعراض أكثر خطورة، بما في ذلك الشباب".

وسأل ألكسندر لوكاشينكو الخبراء والمسؤولين عما إذا كانت هناك أية مشكلات تتعلق بالموارد المحتملة لنظام الرعاية الصحية، وما الذي تم القيام به بالفعل وما هي المساعدة التي لا تزال مطلوبة.. كما تساءل عن المستوى المتوقع لموجة جديدة بحلول الشتاء والإجراءات ذات الأولوية القصوى لمكافحة انتشار الفيروس التاجي والتقدم المحرز في برنامج التطعيم، مشددا على أهمية المناخ الأخلاقي والنفسي في مؤسسات الرعاية الصحية.

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يقدم المحافظون في بيلاروسيا تقريرًا إلى رئيس الدولة حول الوضع في المناطق عبر رابط الفيديو وتمت دعوة جميع المسؤولين أيضًا للمشاركة في التقرير حول الوضع الوبائي بالبلاد.