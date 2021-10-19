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استقالة المبعوث الأمريكي إلى افغانستان زلماي خليل زادة

11:53 ص الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
استقالة المبعوث الأمريكي إلى افغانستان زلماي خليل زادة

زلماي خليل

واشنطن- (بي بي سي):

استقال زلماي خليل زادة كبير مبعوثي الولايات المتحدة إلى أفغانستان من منصبه، في خطوة تأتي بعد أقل من شهرين من انسحاب بلاده الكامل من أفغانستان بطريقة أثارت الكثير من الجدل واعتبرت "فوضوية" من جهات عدة.

وكان خليل زاده قد قاد الحوار الأمريكي مع حركة طالبان، لكن الجهود الدبلوماسية التي بذلها على مدار شهور فشلت في منع الحركة من اجتياح البلاد والاستيلاء على السلطة.

وتأتي استقالة خليل زاده في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الخارجية الأمريكية أن مفتشها العام سيبدأ سلسلة من التحقيقات في قرار إدارة بايدن إنهاء العمليات العسكرية للولايات المتحدة في أفغانستان.

وقال عبدالله شريف، الدبلوماسي الأمريكي السابق في أفغانستان، لبي بي سي إنه لم يفاجأ باستقالة خليل زادة، معتبرا أنه "يتحمل جانبا كبيرا من المسؤولية" عما آلت إليه الأوضاع في أفغانستان الآن .

هذا المحتوى من

BBC
زلماي خليل افغانستان الولايات المتحدة حركة طالبان وزارة الخارجية الأمريكية واشنطن

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