أمير قطر يصدرًا قرارًا بتعديل وزاري في 13 وزارة

وكالات:

أصدر أمير قطر تميم بن حمد مرسومًا بقضي بتعديل التشكيل الحكومي بعدد من الوزارات، حسبما أعلن الديوان الأميري القطري، الثلاثاء.

ووفق القرار الأميري، استُحدِث منصب وزارة البيئة وتغير المناخ، فيما تم فصل وزارة الثقافة والشباب والرياضة إلى وزارتين الأولى باسم "الثقافة" والثانية "الشباب والرياضة".

ونص المرسوم الأميري رقم "4" لسنة 2021، على تعديل تشكيل مجلس الوزراء في 13 وزارة ليُعيّن كلًا من "علي الكواري وزيرًا للمالية (بدلا من منصب وزير التجارة والصناعة)، وجاسم السليطي وزيرًا للمواصلات، وصلاح بن غانم العلي وزيرا للرياضة والشباب، وعبدالله السبيعي وزيرا للبلدية، وغانم بن شاهين الغانم وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية (بدلا من رئيس أركان القوات المسلحة القطرية)، ومحمد بن حمد آل ثاني وزيرا للتجارة والصناعة، وبثينة النعيمي وزيرة للتربية والتعليم والتعليم العالي، وعبدالرحمن بن جاسم وزيرا للثقافة، وفالح بن ناصر وزيرا للبيئة والتغيّر المناخي، وعلي بن سعيد المري وزيرا للعمل، ومحمد بن المناعي وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومريم المسند وزيرة للتنمية الاجتماعية والأسرة، ومحمد السليطي وزيرا للدولة لشؤون مجلس الوزراء، عضوا بمجلس الوزراء".

واحتفظ وزراء الطاقة والخارجية والعدل والصحة بمناصبهم، إضافة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خالد بن خليفة آل ثاني.

وقضى الأمر الأميري بالعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

وقبل 3 أشهر، أصدر الأمير تميم أمرا أميريا بتعديل وزاري محدود، عيّن بموجبه مسعود العامري وزيرا للعدل، وعبدالله السبيعي وزير البلدية والبيئة بالإضافة إلى مهام منصبه وزيرًا للدولة لشؤون مجلس الوزراء، وتعيين عيسى النعيمي نائبا عاما.