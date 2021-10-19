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خبيرة يونانية تحذر من خلق طفرات جديدة لكورونا عن طريق المراهقين

10:59 ص الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
خبيرة يونانية تحذر من خلق طفرات جديدة لكورونا عن طريق المراهقين

خبيرة تدعو لتطعيم المراهقين ضد كورونا

أثينا - أ ش أ

دعت ماريا ثيودوريدو، رئيسة لجنة التطعيم الوطنية اليونانية، مجددا إلى تطعيم الأطفال المؤهلين، ضد كوفيد-19.

وقالت إن القاصرين ناقلون لفيروس كورونا ويمكن أن يكونوا بمثابة "مختبر" لخلق طفرات جديدة للفيروس، حسبما نقلت صحيفة كاثميريني اليونانية اليوم الثلاثاء.

واستشهدت ثيودوريدو بنتائج دراسة أجريت على الأطفال والمراهقين المصابين بـ كوفيد-19 في ولاية ماساتشوستس بالولايات المتحدة. ووفقا للاختبار الجزيئي والإفرازات التنفسية، يمكن للأطفال حمل مستويات عالية من الجزيئات الحية، ونقل سارس- CoV-2 ولا تختلف الأحمال الفيروسية عن تلك الموجودة بين البالغين.

كما أشارت إلى قضية الجرعات العززة لمن تم تطعيمهم بجرعة واحدة من جونسون آند جونسون، وأضافت أنه بحسب البحث الذي تم إجراؤه ، فإن إحقنة إضافية يمكن إعطاؤها بعد شهرين من التطعيم الأولي إذ يزيد من فعالية اللقاح من 70٪ إلى 90٪.

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