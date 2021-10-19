إصابات كورونا عالميًا ترتفع لأكثر من 241 مليونًا والوفيات تلامس 5 ملايين

واشنطن - أ ش أ:

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، حتى اللحظة، إلى 241 مليونا و119 ألفا و208 حالات.

وأظهرت أحدث إحصائية لجامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية صباح اليوم /الثلاثاء/، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 4 ملايين و905 آلاف و291 وفاة.

ولا تزال الولايات المتحدة الأعلى معدل لإصابات كورونا بإجمالي يزيد على 45 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 6ر21 مليون حالة.​