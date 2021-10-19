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بسبب معارض تركي.. أنقرة تستدعي سفراء 10 دول بينها واشنطن

12:11 ص الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
بسبب معارض تركي.. أنقرة تستدعي سفراء 10 دول بينها واشنطن

وزارة الخارجية التركية

وكالات:

استدعت وزارة الخارجية التركية، سفراء 10 دول لديها بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا بسبب بيان حول المعارض "عثمان كافالا"، المحبوس على خلفية اتهامه بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة، وذلك بحسب ما ذكره التلفزيون التركي.

وكان رجل الأعمال والناشط التركي عثمان كافالا المسجون قيد المحاكمة منذ عام 2017، أعرب عن شعوره بأنه مجرد أداة بيد الرئيس رجب طيب إردوغان الذي يحاول الصاق تهم التآمر مع جهات خارجية بمعارضي حكمه في الداخل.

ويمثل كافالا البالغ 64 عاما ورعى الكثير من النشاطات الثقافية والفنية نقيضا صارخا لاردوغان الذي يروج للإسلام السياسي ويحكم تركيا منذ عام 2003 بقبضة حديدية.

ورغم سجن عشرات آلاف الأتراك أو تجريدهم من وظائفهم بتهم واهية منذ أن نجا اردوغان من محاولة انقلاب عام 2016، فإن قضية كافالا المولود في باريس هي مصدر التوتر في علاقات تركيا مع الغرب.

وزارة الخارجية التركية تركيا ألمانيا فرنسا الولايات المتحدة

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