وزير خارجية إيران: لا نريد ربط تبادل السجناء بالمحادثات النووية

طهران - (د ب أ):

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مساء اليوم الإثنين مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن طهران لا تريد ربط تبادل السجناء بالمحادثات النووية.

وأضاف عبد اللهيان: "نحن نؤيد المحادثات التي لها نتائج عملية ملموسة"، مؤكدا أن إيران ستعود إلى الالتزام بتعهداتها إذا ما التزم أعضاء الاتفاق النووي بتعهداتهم بشكل كامل.

كما أشار عبد اللهيان إلى الأعمال الإرهابية لتنظيم داعش في أفغانستان في الأيام الأخيرة، معربا عن قلقه إزاء الوضع في أفغانستان وقال: "إن التحركات الإرهابية واستهداف المصلين إلى جانب النزوح المجدد للاجئين الأفغان زادت من مسؤولية الأمم المتحدة وأمينها العام في هذا الصدد أكثر من ذي قبل".

ودعا وزير الخارجية الإيراني الأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات جادة لوقف الإرهاب في أفغانستان ومكافحته.

يشار إلى أن داعش تبنى المسؤولية عن هجمات على مسجدين شيعيين في قندهار وقندوز بأفغانستان الشهر الجاري ، ماأدى لسقوط قتلى وجرحى.