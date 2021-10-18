السفارة الأمريكية بالقاهرة تنعي وزير الخارجية الأسبق كولين باول

القاهرة - (أ ش أ):

نعت السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم الإثنين وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولين باول والذي أعلن عن وفاته اليوم.

وكتبت السفارة فى تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر "نحتفي اليوم بحياة أمريكي متميز، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول".

واضافت "لقد كسر الوزير باول، وهو ابن أسرة من المهاجرين، الحواجز وصولا إلى منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة وإلى أعلى منصب دبلوماسي في بلادنا".

وأبرزت السفارة الحكمة التي كان يرددها باول "التفاؤل الدائم يضاعف القوة".