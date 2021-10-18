ماس يدعو لمعاقبة شركات طيران ضالعة في الهجرة القادمة عبر بيلاروس

لوكسمبورج - (د ب أ):

أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن تأييده لفرض عقوبات على شركات الطيران الضالعة في قدوم مهاجرين بشكل غير مشروع إلى دول الاتحاد الأوروبي عن طريق بيلاروس.

وفي أعقاب لقاء مع نظرائه من دول الاتحاد الأوروبي، قال ماس في لوكسمبورج اليوم الاثنين:" لم نعد مستعدين بعد الآن للوقوف موقف المتفرج حيال وجود شركات طيران لا تزال تكسب أموالا من هذا"، مشيرا إلى الحاجة إلى فرض عقوبات يمكن من خلالها توضيح عدم الاستعداد للاستمرار في قبول مثل هذا السلوك.

ووجه ماس مجددا اتهامات خطيرة للرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو بشكل شخصي:" نواجه في أوروبا حقيقة أن لوكاشينكو يستغل اللاجئين كأداة لممارسة الضغط على دول أوروبية" وقال ماس إنه لا يعتبر لوكاشينكو سوى "رئيس لعصابة تهريب حكومية".

بذلك يقف ماس مع الدول التي تتهم لوكاشينكو بالانتقام من عقوبات الاتحاد الأوروبي على بلاده عبر تهريب مهاجرين من دول مثل العراق أو أفغانستان إلى دول التكتل.

وحسب هذه الاتهامات، فإن المهاجرين يتجهون جوا إلى مينسك ومن هناك يسافرون إلى الحدود مع لاتفيا وليتوانيا وبولندا.

وتعد ألمانيا من بين الدول المتأثرة بهذه الهجرة القادمة عبر طريق اللجوء الجديد بيلاروس-بولندا حيث وصل عدد القادمين إلى ألمانيا عبر هذا الطريق إلى أكثر من 4300 شخص منذ أغسطس الماضي وحتى الآن.

ويمكن أن تشمل العقوبات شركات لها مقار في دول بالاتحاد الأوروبي، وأفادت تصريحات لمصادر في الاتحاد الأوروبي بأن شركة الطيران البيلاروسية "بيلافيا" استأجرت الجزء الأكبر من طائراتها من ايرلندا، وفي حال إجبار الشركات على قطع علاقاتها التجارية مع "بيلافيا"، فإن من الممكن في هذه الحالة أن تصبح الشركة البيلاروسية غير قادرة على استخدام هذه الطائرات، وقد يؤدي هذا أيضا إلى انهيار إيرادات التأجير، وهذا هو السبب الذي جعل وزير الخارجية الايرلندي سيمون كوفيني يبدي تشككه حيال هذه الخطوة وأشار إلى التعاقدات القائمة واحتمال وجود صعوبات قانونية.

في المقابل، أعرب وزير الخارجية اللاتفي ادجارس رينكفيكس عن تأييده لسلوك نهج صارم بأكبر درجة ممكنة مع بيلاروس.