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الوكالة الأوروبية للأدوية تدرس ملاءمة لقاح فايزر للأطفال بين ٥ و١١ عاما

08:45 م الإثنين 18 أكتوبر 2021
الوكالة الأوروبية للأدوية تدرس ملاءمة لقاح فايزر للأطفال بين ٥ و١١ عاما

لقاح فايزر

أمستردام - (د ب أ):

أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية ، وهي الهيئة التي تعتمد استخدام الأدوية في الاتحاد الأوروبي، أنها ستراجع التجارب السريرية على آثار لقاح فايزر/بيونتك المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما.

يشار إلى أن اللقاح مرخص حاليا في الاتحاد الأوروبي فقط لمن تبلغ أعمارهم 12 سنة فما فوق. وكشفت الشركات المصنعة للقاح فايزر / بيونتك البيانات التي تم جمعها خلال التجارب على الفئات العمرية الأصغر سنا.

وتظهر بيانات الدراسة على ما يبدو أن اللقاح جيد التحمل من قبل الأطفال في هذه الفئة العمرية، الذين يتلقون ثلث جرعة البالغين فقط، وينتج استجابة مناعية مستقرة.

ووفقا للوكالة ، التي تتخذ من أمستردام مقرا لها، فإن خبراءها يراجعون الآن بيانات الدراسة. ومن المتوقع تقديم توصية بشأن تمديد الموافقة على اللقاح في غضون الأشهر القليلة المقبلة.

ومع ذلك، يجب أن تصدر المفوضية الأوروبية الموافقة النهائية، على الرغم من أنه بعد موافقة الوكالة، تعتبر موافقة المفوضية بشكل عام إجراء شكليا.

وتقوم هيئات تنظيم الأدوية في الولايات المتحدة بمراجعة طلب مماثل من شركة فايزر/بيونتك ومن المتوقع اتخاذ قرار في غضون أسابيع.

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