"الانزلاق نحو حرب أهلية".. اتهامات خطيرة من "حزب الله" ضد حزب "القوات"

وكالات:

اتهم "حزب الله" الشيعي اللبناني، حزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع، بمحاولة "جر لبنان إلى حرب أهلية"، وذلك بعد أيام فقط من أحداث الطيونة التي راح ضحيتها ٦ لبنانيين.

وقال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في كلمة، بثتها وسائل إعلام لبنانية، إن "‏حزب القوات حرض بعض الجهات لخوض معركة ضد ‎حزب الله".

وأضاف أن "‏كل ما صدر عن حزب القوات من تصريحات ومواقف كان تبنيا كاملا لمجزرة يوم الخميس".