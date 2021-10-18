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"الانزلاق نحو حرب أهلية".. اتهامات خطيرة من "حزب الله" ضد حزب "القوات"

08:27 م الإثنين 18 أكتوبر 2021
"الانزلاق نحو حرب أهلية".. اتهامات خطيرة من "حزب الله" ضد حزب "القوات"

حسن نصر الله زعيم حزب الله الشيعي اللبناني

وكالات:

اتهم "حزب الله" الشيعي اللبناني، حزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع، بمحاولة "جر لبنان إلى حرب أهلية"، وذلك بعد أيام فقط من أحداث الطيونة التي راح ضحيتها ٦ لبنانيين.

وقال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في كلمة، بثتها وسائل إعلام لبنانية، إن "‏حزب القوات حرض بعض الجهات لخوض معركة ضد ‎حزب الله".

وأضاف أن "‏كل ما صدر عن حزب القوات من تصريحات ومواقف كان تبنيا كاملا لمجزرة يوم الخميس".

حزب الله الشيعي اللبناني حزب القوات اللبنانية سمير جعجع حرب أهلية

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