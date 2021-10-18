"الانزلاق نحو حرب أهلية".. اتهامات خطيرة من "حزب الله" ضد حزب "القوات"
وكالات:
اتهم "حزب الله" الشيعي اللبناني، حزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع، بمحاولة "جر لبنان إلى حرب أهلية"، وذلك بعد أيام فقط من أحداث الطيونة التي راح ضحيتها ٦ لبنانيين.
وقال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في كلمة، بثتها وسائل إعلام لبنانية، إن "حزب القوات حرض بعض الجهات لخوض معركة ضد حزب الله".
وأضاف أن "كل ما صدر عن حزب القوات من تصريحات ومواقف كان تبنيا كاملا لمجزرة يوم الخميس".
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان