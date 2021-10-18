وزير العمل الأردني يؤكد حرصه على تذليل أي عقبات أمام العمالة المصرية

عمان - (أ ش أ):

أكد وزير العمل الأردني نايف استيتية، خلال لقائه اليوم الاثنين، السفير شريف كامل سفير مصر لدى الأردن، حرص الوزارة على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة لتذليل أي عقبات قد تواجه العمالة المصرية في الأردن وفقا للأطر والقوانين الناظمة لهم.

وأشار استيتية وفقًا لوكالة أنباء الأردن (بترا) إلى العلاقات التاريخية المتميزة بين الأردن ومصر بحكمة قيادة البلدين، والتي تحفظ مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف الظروف، مشيدا بالجهود التي قدمها السفير كامل أثناء عمله في الأردن، متمنيًا له النجاح والتقدم في عمله.

من جانبه، أشاد السفير كامل بالتعاون والتنسيق المُستمرين بين الجانبين بشأن مختلف مطالب العمالة المصرية بالأردن بما يتسق مع توجيهات قيادتي البلدين بتعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات.

وأكد أن العمالة المصرية الملتزمة بالأنظمة والتعليمات في الأردن تحصل على تسهيلات وتعاون من الوزارة، مشيدا بفترة توفيق الأوضاع التي نفذتها وزارة العمل الأردنية واستفادت منها العمالة المصرية.

وأعرب السفير المصري - في نهاية اللقاء - عن اعتزازه بفترة عمله سفيرا لمصر، مؤكدا أن ما يخدم مصالح الأردن يخدم مصالح مصر في ذات الوقت.